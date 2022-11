Matías Zaldivia se despide de sus compañeros en Colo Colo: “No me duele la no renovación, sí la forma y la no comunicación”

Matías Zaldivia anunció que Colo Colo no renovará su contrato y el hecho que se hiciera pública su salida del cuadro albo aceleró el proceso en torno al cierre de la temporada 2022 para el central.

Quien levantó ocho trofeos con el Cacique desde su llegada al club apareció este viernes en el Estadio Monumental para despedirse de sus compañeros en Pedreros, con lo que no estará presente en el último partido de la temporada, este sábado ante el Real Betis en Viña del Mar.

A la salida del recinto de Macul, Matías Zaldivia no ocultó su emoción tras abandonar el recinto por última vez como jugador de Colo Colo. “Fue muy emotivo, son siete años en que conozco esta gente, dejo muy lindos recuerdos. Me llevo el cariño de toda la gente y de los trabajadores (…) Llegué como un desconocido y me voy con ocho títulos, más de 150 partidos acá”, aseguró, junto con refrendar sus críticas hacia la directiva de Blanco y Negro.

“No me duele la no renovación, están todo su derecho, pero duele la forma y la no comunicación. No me sorprende mucho, hay que fijarse en cómo se han ido otros del club. Ningún dirigente se acercó ni para renovar ni para nada. Merecía que al menos se acercaran para decirme que no”, apuntó el defensa de 31 años.

“La prioridad siempre la tuvo Colo Colo, pero llega un punto en que uno tiene que pensar en su futuro. Lo que quiero es irme de vacaciones, ahora mi representante sabe de mis pretensiones, jugar en equipos que peleen cosas importantes“, cerró antes de abandonar el Estadio Monumental, donde Colo Colo preparó el partido contra Real Betis, instancia en la que su flamante refuerzo, Fernando de Paul, podría debutar como titular en Sausalito.