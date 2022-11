Hace un par de meses, Mark González volvió a vestir la indumentaria del Liverpool, equipo que defendió cuando era futbolista, y ahora, nuevamente se puso una camiseta de otro club europeo que tuvo en su carrera: el Real Betis.

El elenco español aprovechó sus días en Chile para homenajear al otrora delantero, quien estuvo en el plantel bético entre 2007 y 2009. El exjugador recibió de regalo la camiseta actual del cuadro sevillano.

Además de lucir otra vez los colores verdiblancos, el campeón de América conversó con las redes sociales de La Liga española y se deshizo en elogios para la hinchada del Betis.

“La gente bética es tremenda, es algo que llevo grabado dentro del corazón, es una afición muy especial, para mí, dentro de las mejores del mundo y la mejor de La Liga, seguro. Es una afición que siempre está apoyando en las buenas y en las malas”, comentó el “Chico Mark” a través de la cuenta de Instagram de la entidad española.

“Tengo los mejores recuerdos. Vestir esta camiseta verde y blanca fue muy importante, me hicieron parte de esta familia bética y hasta el día de hoy los sigo con mucho cariño. Me alegra mucho y me siento muy orgulloso de todo lo que se ha logrado hasta el momento”, concluyó el exfutbolista nacional.

El video de Mark González en la cuenta oficial de La Liga