Mark González, exjugador nacional, recordó los problemas que vivió cuando fue dirigido por Pablo Guede en Colo Colo durante la temporada 2017.

El otrora delantero aseguró que el argentino fue uno de los peores técnicos que tuvo. “No me hacía entrenar, de ahí venía el tema de que yo pasaba lesionado. Hacían fútbol y a mí me hacía correr por la cancha”, señaló en diálogo con ESPN.

El ex Liverpool repasó uno de los tensos episodios que tuvo con el entrenador trasandino. “En un partido con Palestino se dijo que Colo Colo estaba espiando un entrenamiento. Yo en ese tiempo tenía relación con Roberto Bishara que estaba en Palestino. Como tenemos buena onda, Guede cargó que yo estaba filtrando cosas… un rollo tremendo. Eso me lo confirmó un compañero”, relató.

Mark González: “Guede no me saludaba”

“Después ni siquiera me saludaba. Lo hacía con todos, pero a mí no me saludaba y se iba. Así de descarado. Yo no me explico el motivo de las cosas. Fue una muy mala experiencia”, lamentó el exfutbolista.

Por último, Mark González afirmó que intentó arreglar las cosas con Pablo Guede, pero finalmente no lo logró. “Hablé con él un par de veces, antes de que ya la cosa fuera de que no nos podíamos ni mirar. Fue súper raro, nunca tuvo un argumento para decir realmente por qué yo no jugaba”, concluyó.