Una de las máximas estrellas del fútbol que se perderá el Mundial de Qatar 2022 es Erling Haaland. El delantero se quedó fuera de la cita planetaria junto a la selección de Noruega y ahora estará un mes sin actividad. Sin embargo, desde Inglaterra proponen un insólito e inesperado desafío para el “Androide”.

Ashton United, club que compite en la séptima división inglesa, anunció una oferta formal para el Manchester City, en la cual piden que el joven goleador llegue en calidad de préstamo hasta que finalice la Copa del Mundo.

“El club confirma que ha realizado una oferta por un préstamo de 28 días por el jugador Erling Haaland. Con la presente edición de la Premier League sin acción hasta diciembre debido al Mundial de 2022, nos hemos acercado a nuestros vecinos de Etihad para que Haaland mantenga su estado físico, ya que no estará involucrado en Qatar“, indica el comunicado oficial.

Por muy alocada que sea la propuesta del club, hasta su entrenador, Michael Clegg, defendió la idea al asegurar que “el City no está jugando y queremos ayudar a que Erling siga en forma. Es mejor que él siga jugando a que esté en el golf durante seis semanas”.

— Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022