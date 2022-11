Lorenzo Antillo no renovará el contrato de Francis Cagigao si es presidente de la ANFP: “No se ha visto reflejado su rol”

Durante el último debate del foro organizado por ADN, “¿Qué hacemos con el fútbol chileno?”, Lorenzo Antillo, candidato a la presidencia de la ANFP, encaró los principales elementos de su propuesta para dirigir el fútbol nacional.

Entre diversos aspectos, remarcó la necesidad de separar la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile. “La ANFP tiene una estructura financiada por las platas que llegan de la selección. La Federación y la ANFP tienen que tener su propia estructura, hay que crear una dirección de marketing para lograr el autofinanciamiento y así recuperar la competitividad de todas las competencias. Debemos hacer de nuestro producto algo más apetecible para las marcas”, aseguró, junto con abrirse a la opción de buscar nuevos formatos para el campeonato de Primera División, sin descartar el regreso de los playoffs.

“El objetivo es que nuestra competencia sea más atractiva y, teniendo eso en mente, esta mesa técnica debe analizar la opción más adecuada en pos de ese objetivo. Eso también lo pensamos para Copa Chile, generar que nuestros jugadores jueguen más partidos. Somos de las ligas en que menos partidos se juega y eso nos pasa la cuenta a nivel internacional. Tenemos que generar nuevas competencias”, comentó Lorenzo Antillo, que entregó su idea en torno a solucionar los problemas de violencia en los estadios.

“Hay que partir por recuperar la confianza del gobierno y las autoridades, se ve a la ANFP como que no es proactiva. Queremos partir por crear la Gerencia de Seguridad y Operaciones, hoy eso no existe. Si estamos en un momento tan complejo a nivel social, sin una gerencia así estamos mal. Los puentes están cortados, debemos trabajar en conjunto con todos los actores del fútbol. La ANFP no puede dejar sola a los clubes, sino acompañarlos. Los delincuentes no pueden entrar al estadio y para eso hay tecnología a implementar”, aseguró el ex mandamás del Audax Italiano.

Más definiciones de Lorenzo Antillo

En el foro “¿Qué hacemos con el fútbol chileno?”, fue enfático en torno al futuro del Director Deportivo, Francis Cagigao. “No se ha visto reflejado el rol del gerente deportivo en esta pasada, su contrato termina en diciembre y eso no va a ser tema para este directorio”, explicitó.

Además, descartó tener una postulación influenciada por representantes. “Tengo una relación de amistad con Sergio Morales y por eso se me achaca ese mote, pero tengo esa misma relación profesional. No voy a ser el presidente de los representantes, sino el que quiere recuperar el fútbol chileno”, cerró el postulante al sillón de Quilin 5635 a un día de las elecciones.