Aníbal Mosa y la posible salida de Gabriel Suazo: “Debería quedarse, pero nosotros no hicimos la pega cuando teníamos que hacerlo”

El director de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, conversó con los medios de comunicación en el Aeropuerto de Santiago antes de embarcarse en un viaje personal, donde evaluó el presente de un Colo Colo que ya proyecta el 2023.

“Esperamos reforzarnos de la mejor manera. La billetera la vamos a obtener de alguna manera, hemos tenido algunas ventas y contratos con algunas productoras. Lo más importante es reforzar al equipo (…) Estamos conformes, tenemos plantel para salir campeones a nivel nacional, pero en el ámbito internacional son cosas diferentes. No quiero hablar de nombres”, apuntó el expresidente de Colo Colo, que volvió a insistir en la continuidad de Gustavo Quinteros.

“La respuesta sigue siendo la misma, que Quinteros se queda. Lo hemos dicho en todos los tonos, tuvimos una reunión muy larga, estamos trabajando en la conformación del equipo para 2023. No creo que un técnico que está planificando el próximo año tenga pensado irse”, remarcó Aníbal Mosa.

La autocrítica por Gabriel Suazo

El ex mandamás del “Cacique” apuntó sus aprensiones en torno a los problemas que tuvo el club al momento de renovar el contrato del lateral albo, quien sigue sin llegar a acuerdo y todo apunta a su salida del club apuntando a tener una chance en el extranjero.

“El caso de Suazo es aparte, es el capitán del equipo, un líder indiscutible. Para mí debería quedarse, pero tiene otras pretensiones y nosotros no hicimos la pega cuando teníamos que haberla hecho. Si no hacemos autocrítica, vamos a cometer los mismos errores. Esto habla mal de nosotros como institución. Hay que esperar un par de semanas, pero él es parte del ADN de Colo Colo”, lamentó, frustrado por no haber llegado a acuerdo antes.

“Vengo hace año y medio conversando de su renovación y la de Cortés, debemos hacer los mea culpa honestos y que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Vamos a estar permanentemente generando esta calidad de jugadores y debemos tener una visión de mediano o largo plazo”, remarcó antes de viajar.