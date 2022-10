En Nueva Zelanda aplauden el golazo de Marco Rojas en Colo Colo y lo califican de “figura instrumental”

Marco Rojas tuvo una tarde soñada este domingo en el Estadio Monumental. El volante neozelandés fue clave en el triunfo 2-0 de Colo Colo ante O’Higgins, puesto que entregó una asistencia y después anotó su primer gol con la camiseta del “Cacique”.

Aquella anotación se robó todas las miradas, ya que el mediocampista albo remató casi desde la mitad de la cancha y su disparo ingresó al arco rival sin problemas, porque el arquero del cuadro celeste había subido en busca de un córner.

Esta conquista de Rojas llegó hasta su tierra natal. Desde la Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda publicaron en sus redes sociales el video con el gol del “Kiwi Messi” y escribieron: “Vaya gol de Marco Rojas para Colo Colo”.

Además, el medio neozelandés Stuff destacó de buena manera la actuación que tuvo el volante albo frente a O’Higgins. “Rojas tiene ascendencia chilena, creció apoyando a Colo Colo, y fue figura instrumental en la victoria, preparando el primer gol y anotando el segundo. Es el primer neozelandés en jugar en la Primera División de Chile”, agregaron.

Ahora, Marco Rojas cerrará su primera temporada en el fútbol chileno el próximo domingo, cuando el “Cacique” enfrente a Ñublense a las 16:00 horas por la fecha 30, y última, del Campeonato Nacional 2022.

What a goal by Marco Rojas for @ColoColo 🇳🇿🇨🇱pic.twitter.com/tTc3Aom1n0

— New Zealand Football (@NZ_Football) October 30, 2022