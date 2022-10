Marco Rojas tras ser parte de la estrella 33 de Colo Colo: “Es un orgullo y privilegio increíble. Nunca lo podré olvidar”

El mediocampista ofensivo de Colo Colo, Marco Rojas, habló durante este martes con Los Tenores de ADN Deportes respecto a sus sensaciones con formar parte de la estrella número 33 del Cacique.

El futbolista de padre chileno aseguró que se siente muy completo con lo que ha vivido en los albos y con la experiencia de estar jugando en el balompié criollo.

“Estoy muy feliz, el equipo ha trabajado mucho y yo llegué cuando quedaban 10 o 12 partidos para trabajar y contribuir para que todos pudiéramos conseguir el título“, comenzó diciendo de entrada.

¿Está dentro de lo que imaginabas lo que viviste en Colo Colo?

-Más o menos, Algunas cosas sucedieron un poco diferentes a lo que pensaba yo, ya que mi vida ha sido muy distinta acá a como era en Europa y Australia. Me ha costado adaptarme, pero he aprendido mucho y es una felicidad estar jugando en el país de mi papá (…) Es un orgullo y privilegio increíble tener esta experiencia y haber salido campeón con Colo Colo. Es algo que nunca lo podré olvidar.

¿Cómo ha sido estar jugando en Sudamérica?

-Si bien yo tenía un poco de experiencia sudamericana con la familia, no es lo mismo estar viviendo acá. A mi papá también le costó cuando volvió a Chile, ya que estuvo mucho tiempo afuera. Hay muchas cosas diferentes acá que allá, como la desigualdad y temas sociales (…) Como se vive el fútbol acá en Chile no se puede comparar a como se vive en Australia por lo menos.

¿Cuáles son las cosas que más te han costado en Colo Colo?

-El estilo de entrenamiento para empezar es un poco diferente. La manera en que los jugadores juegan acá también es diferente. Me parece que acá es más físico y más técnico que allá.

¿Gustavo Quinteros?

-No hubo una sorpresa con él, pero él lo ha hecho increíble en Colo Colo, ya que llegó en un momento muy difícil y llevó al club al primer puesto y logrando el éxito del campeonato y la nueva estrella.

¿Estás proyectando jugar la Copa Libertadores?

-Quiero estar presente y disfrutar lo que tenemos ahora, aunque por supuesto que quiero jugarla. Yo tengo el tiempo para disfrutar lo que está sucediendo ahora, pero seguramente cuando termine la temporada y pueda pensar un poquito, veré lo que vendrá a futuro.

¿Te sentiste más cómodo jugando por afuera o detrás del 9?

-No tengo preferencias. A veces puedes tener más libertad al medio, pero en general no hay mucha diferencia. Siempre me ha gustado jugar de 10 y de extremo y en ambas he tenido chances para atacar y a la vez ir para al frente, que es lo que me hace sentir más cómodo.

¿Te molestan mucho en el camarín?

-Siempre me bromean, pero no creo que sus bromas me ayuden a hablar mejor el español, ya que algunas de esas palabras no se pueden usar (sonríe). En el fútbol siempre está la broma entre compañeros y claramente me ha tocado.

¿Con qué compañeros te juntas más dentro del plantel?

Hay varios con lo que he pasado mucho tiempo fuera de la cancha. He tenido buenas amistades con varios grupos en el camarín. Me han ayudado mucho desde el principio y han sido momentos lindos para mi.