Nelson Tapia, ex arquero chileno y ahora entrenador, mostró su respaldo para que Claudio Bravo sea el portero de La Roja en las Clasificatorias que se avecinan.

“En nuestra selección tienen que estar los mejores. Yo, como técnico, parto con Claudio Bravo. Él tiene que ser el arquero de Chile en el inicio de las próximas eliminatorias, por rendimiento, por lo que transmite, porque el equipo necesita líderes y Claudio, en ese sentido, es maravilloso”, aseguró en La Tercera.

En la misma línea, el otrora guardameta discrepó con el DT de La Roja, Eduardo Berizzo, quien hasta el momento no ha citado al meta del Real Betis. “Uno como entrenador lo primero que tiene que mirar son los rendimientos. En ese sentido, Claudio Bravo no puede quedar afuera de una convocatoria”, indicó.

“Después, la decisión es de Berizzo. Me parece que Claudio está muy tranquilo, es un hombre muy maduro, un ejemplo para todos. Para mí, los rendimientos son los que mandan, no importa si tienes 17 o 39 años”, explicó el mundialista en Francia 1998.

Nelson Tapia también se refirió a su presente como técnico y al llamativo tuit en donde escribió: “Si quieres ser campeón, llámame”. Al respecto, afirmó que “como no tengo representante, no me manejo con nadie, tiré ese tuit. Pero es medio en broma, medio en serio y vi las reacciones. Eso es solo para que vean el trabajo que estoy haciendo. A veces la gente no lo nota”.

Además, expresó sus ganas por seguir dirigiendo en Ecuador tras su salida del club Libertad de Loja. “La idea es quedarme. Ya estuve tres años en Guayaquil y estuve un año en Loja, que es totalmente diferente por el clima, el tema de la altura también. Pero siento que en Quito tengo más opciones de trabajo, hay más clubes, es mucho más competitivo, hay mucho más fútbol. Desde aquí voy a esperar”, complementó.