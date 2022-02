La histórica postal de Nelson Tapia junto a su hijo mayor en O’Higgins de Rancagua

Este lunes, la cuenta que en redes sociales hace recuerdos de la revista Don Balón publicó una imagen del paso del histórico ex portero de la Roja, Nelson Tapia, por el club O’Higgins de Rancagua donde logró el ascenso a Primera División en el año 1987 y defendió la portería celeste hasta 1992.

La prestigiosa revista deportiva compartió una postal del oriundo de Molina junto a su hijo mayor, Johao Tapia, quien fue cábala en el “Capo de Provincia” en una época donde cosechó grandes campañas.

En diálogo con ADN Deportes, el hijo del ex guardameta explicó que “era cábala ahí en O’Higgins. Me vestía igual que mi viejo, me llevaban a todos lados. Incluso hacía hasta el calentamiento con los de la banca”.

La gran trayectoria de Nelson Tapia

La imagen corresponde a la década de los 90, donde Nelson Tapia hizo su debut con O’Higgins en la Segunda División y logró el ascenso atajando en la liguilla de promoción frente a Regional Atacama y Lota Schwager.

Luego de eso, sería contratado por Universidad Católica a fines de 1992. Junto a los cruzados, obtuvo el mejor rendimiento de su carrera, consiguiendo títulos como la Copa Interamericana 1994, Copa Chile 1995 y el Apertura 1997.

Su gran nivel le valió para ser parte de la selección chilena, donde jugó 73 partidos, siendo uno de los jugadores que más veces vistió la camiseta de la Roja, disputó el Mundial de Francia 1998 y participó en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, donde consiguió la medalla de bronce.

En el registro, se puede apreciar a Johao con unos 5 años junto la misma vestimenta que su padre. Lo más previsible era que el hijo del mundialista con Chile siguiera sus mismos pasos. Sin embargo, tomó otro rumbo y hoy es ayudante técnico del Club Escuela de Básquetbol Puerto Montt.