Patricio Vergara, relator de TNT Sports, reconoció el error que cometió este domingo durante el partido entre Magallanes y Rangers. En la parte final del encuentro, entregó un extenso discurso dando por campeón a la “Academia”, pero al mismo tiempo Cobreloa dio vuelta el marcador ante Fernández Vial y extendió la definición del título en la Primera B hasta la próxima fecha.

La situación del narrador se hizo viral en redes sociales, sin embargo, el protagonista de este hecho se pronunció mediante un escrito en el cual pide perdón y lamenta los graves insultos que recibió.

“Ayer viví uno de los días más duros en los 11 años de carrera que llevo entre CDF y TNT Sports”, señaló de entrada Patricio Vergara, para luego entregar su autocrítica. “Cometí el error de jugarme la opción antes de terminar el partido con las consecuencias que ya todos saben”, indicó.

“Quiero pedir disculpas a futbolistas y cuerpos técnicos de ambos clubes por este error. Disculpas a los verdaderos hinchas, no a aquellos que han llenado mis redes sociales de insultos, burlas, amenazas y denostaciones, eso es lo que más pena me da, el nivel de agresividad que hay hoy por hoy en la sociedad”, expresó el relator.

Por último, Vergara alzó la cabeza y defendió su trabajo como narrador. “Ayer me tocó caer, pero hoy me levanto y sigo adelante. No soy de ninguno de los equipos que están disputando el torneo, para todos tengo el mismo trato y el que me conoce sabe que es así”, agregó.

La definición del título en la Primera B se concretará en la última fecha fijada para el martes 1 de noviembre, cuando Magallanes visite a Deportes Recoleta a las 17:30 horas y en paralelo Cobreloa será local ante Santiago Morning.