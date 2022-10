En la previa del Mundial de Qatar, Lionel Messi ha concedido varias entrevistas para hablar sobre su presente y futuro, sin embargo, este jueves el delantero apareció en las pantallas de Directv Sports y vivió un emotivo momento junto al periodista argentino Pablo Giralt.

Una vez concluida la conversación, el entrevistador le dio las gracias a “Leo” y de un momento a otro rompió en llanto, mientras la transmisión aún estaba al aire.

El reconocido relator no pudo contener sus lágrimas y le costó sacar la voz, mientras que la “Pulga” lo observó con asombro, lanzó una simpática risa y estiró su cuerpo hacia atrás, en señal de no saber qué otra cosa hacer frente al inesperado episodio.

Tras unos segundos, el atacante del PSG tomó el brazo de Pablo Giralt y le dio las gracias. En tanto, el periodista le respondió: “Soy un pibe que soñó toda la vida con hacer esto, pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato y mi amor para tu carrera. Te lo agradezco de todo corazón”.

Mientras que un sonriente Lionel Messi le contestó: “Muchas gracias a ti. A mí me emociona poder llegar así a la persona. Sé que hay muchas personas en Argentina o en el mundo en general que siempre me acompañaron y me admiraron desde lo futbolístico y desde la persona que soy. Soy un agradecido”

Después de que la entrevista fue emitida, Giralt publicó el emotivo momento en redes sociales y volvió a expresar sus sensaciones: “Agradecido con la vida de poder haber cumplido uno de mis máximos sueños. Gracias Leo por tu calidez y sencillez. Eres muy grande. Y gracias a todos los que se emocionaron igual que yo y me acompañaron en este maravilloso viaje. Te quiero, Leo!”.

La emoción de Pablo Giralt junto a Lionel Messi