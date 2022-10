Marcelino Núñez, volante que actúa en el Norwich City, abordó su presente en el nuevo proceso de la selección chilena con Eduardo Berizzo en la banca y comentó lo que ha sido su adaptación en la segunda división de Inglaterra.

El ex Universidad Católica mencionó parte del trabajo que realiza el “Toto” en La Roja y reveló una petición que le hizo el entrenador argentino. “Berizzo plantea el presionar, está armando y viendo jugadores. A mí me dijo que tengo que seguir esforzándome en el club para llegar a la selección y ser uno de los titulares”, señaló el mediocampista en ESPN.

En esta línea, el formado en la UC valoró el cambio de DT en Chile con la salida de Martín Lasarte y la llegada de Eduardo Berizzo. Núñez aseguró que esta modificación “es algo bueno, te da otro aire. Berizzo tiene la mentalidad de querer clasificar al Mundial y nos estamos preparando para eso”.

Marcelino Núñez y su buen momento en Inglaterra

Por otro lado, el volante chileno se mostró feliz por lo que vive en el Norwich City. “Estoy contento por el recibimiento de todos mis compañeros y de las personas que componen el club, me pude adaptar muy bien a eso y a las cosas que me ofrecen”, indicó.

En cuanto a las cualidades del fútbol inglés, el mediocampista destacó “la intensidad, cada estadio es top, en ese sentido traté de sacarle provecho y vine con mente ganadora, por eso me pude adaptar bien”.

Por último, Núñez relató la manera en la que se perfiló como titular en su club. “Fue todo muy rápido, viajé y llegué a entrenar. En el entrenamiento traté de demostrar el jugador que soy, le di un punto a favor al técnico para que me eligiera como titular el siguiente partido. Yo quedé sorprendido porque venía de un viaje, no me había preparado muy bien, había entrenado un día, pero lo pude hacer bien el fin de semana”, completó.