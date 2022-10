Este domingo, Liverpool se reivindicó en la Premier League con un gran triunfo 1-0 ante el Manchester City. El equipo de Jürgen Klopp se quedó con el clásico moderno del fútbol inglés, consiguió su tercera victoria en el torneo y, de paso, cortó el invicto de los ciudadanos en la temporada 2022.

El compromiso, válido por la undécima fecha de la liga inglesa, se disputó en Anfield. Los dirigidos por Pep Guardiola llegaban al partido con siete triunfos en nueve partidos y un registro de 33 goles en las primeras jornadas. Por su parte, los Reds solo tenían dos triunfos y el elenco visitante se alzaba como el evidente favorito.

En un intenso encuentro, el City logró abrir el marcador a los 54 minutos gracias a Phil Foden. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro Anthony Taylor anuló el gol por una falta previa de Erling Haaland.

Tras esta situación, los dueños de casa comenzaron a acercarse con regularidad al arco resguardado por Ederson. A los 76 minutos, Alisson puso el balón en juego con un largo pelotazo para Mohamed Salah. El egipcio le ganó la posición a Joao Cancelo y quedó mano a mano con el arquero brasileño. Mo no titubeó y le dio el triunfo al Liverpool con una definición colocada al palo izquierdo.

That beauty long clearance by Alisson & goal by Salah #LFCMCIpic.twitter.com/sH1sT9bQhC

