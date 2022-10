Aníbal Mosa por prohibición de hinchas de Colo Colo ante Coquimbo: “No se resuelve el problema”

Faltando más de una semana, el duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo ya tiene historia de sobra. La prohibición de que los hinchas del “cacique” lleguen hasta el Franciso Sánchez Rumoroso para ver el encuentro levantó mucho polvo en el Estadio Monumental.

Prueba de ello fueron las palabras de Aníbal Mosa, director de ByN, quien fustigó la medida: “no estuvo bien tomada la decisión, faltaron espacios de diálogos”, partió diciendo en conversación con ESPN Chile.

“Creo que con cerrarle la puerta a la hinchada de Colo Colo no se resuelve el problema, porque me imagino que habrán tomado la decisión básicamente por un tema de seguridad”, complementó el ex mandamás del “popular”.

Insistió en que: “no es la manera de llevar a cabo este tipo de partidos tan importantes, podría haber habido un espacio para los hinchas de Colo Colo de ver a su equipo. Ojalá podamos ganar y levantar la estrella 33″.

Finalmente, tuvo palabras para el viaje de Gustavo Quinteros a Argentina en medio de los rumores que lo sitúan como posible DT de Independiente: “mantengo una conversación fluida con Gustavo, no nos ha informado que se vaya a reunir con nadie”, dijo.

“Me enteré de que viajó a Buenos Aires por un fin de semana, a ver familiares“, agregó, indicando además que desean que se quede en Macul: “por supuesto, lo hemos dicho de muchas maneras”, cerró Aníbal Mosa.

Coquimbo Unido y Colo Colo se verán las caras el próximo domingo 23 de octubre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso desde las 15:00 horas, encuentro que podrás escuchar y seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes.