Manuel Pellegrini tras el triunfo en Roma: “Ganó el equipo que jugó mejor, creo que fuimos muy superiores”

Los festejos siguen en Italia camino a España. El Real Betis de Manuel Pelligrini y Claudio Bravo derrotaron 2-1 a la Roma por la tercera fecha de la fase grupal de la UEFA Europa League.

Tras la victoria vino el momento de los análisis, y si la prensa española se mostró feliz por el triunfo del “ingeniero”, el propio entrenador chileno puso la mesura, fiel a su estilo: “creo que ganó el equipo que jugó mejor, creo que fuimos muy superiores a la Roma en los primeros 45 minutos donde”, partió indicando.

“Cuando ellos convirtieron el gol, prácticamente no han tirado al arco de Claudio (Bravo), nosotros tuvimos varias llegadas peligrosas, en el segundo tiempo se equilibró un poco más, pero seguimos teniendo posesión de balón pese a un rival fuerte, en su casa”, sostuvo Manuel Pellegrini.

Insistió en que: “hay que seguir pensando en clasificar, que es el primer objetivo, y si lo hacemos de los primeros mejor todavía, porque nos ahorraríamos dos semanas en el mes de febrero después del Mundial, donde habrá muchísimos partidos”, esgrimió el ex Manchester City.

Sobre el encuentro, agregó que: “estamos contentos con los tres puntos, con la personalidad que salimos a buscar los puntos, en un campo importante como ante la Roma. La personalidad del equipo me deja contento, no es una hazaña ganar acá, tenemos que tomarlo con la tranquilidad que se necesita, pero sí los tres puntos son muy importantes para lograr la clasificación”, comentó.

En el cierre, respondió al micrófono de ADN Deportes sobre la actuación de Claudio Bravo: “no me gusta meterme en el trabajo que no me corresponde (sobre un posible llamado de La Roja), pero me alegro mucho por Claudio, tanto él como Joaquín, Andrés Guardado, William José, tuvieron un comienzo de temporada complicado al no ser inscritos”, finalizó el adiestrador chileno.