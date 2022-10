El chileno Guillermo Maripán se refirió a su presente en el Mónaco y mostró ambición para esta temporada, en la cual se fija como meta salir campeón de la Ligue 1 y de la UEFA Europa League.

“La liga francesa no deja de mejorar, pero nos hemos marcado el objetivo de acabar entre los tres primeros cada temporada”, señaló el zaguero nacional en diálogo con Marca.

En cuanto a las chances de pelearle el título al PSG de Lionel Messi y al Olympique de Marsella de Alexis Sánchez, el “Memo” agarró confianza y aseguró que “es posible, el Mónaco puede ganar la Ligue 1. Llevamos un par de temporadas haciendo las cosas bien. Somos un equipo joven, con ambición”.

El formado en Universidad Católica también apuntó al otro gran objetivo que tiene su club: conseguir un título a nivel continental. “La Europa League es una de las competiciones más importantes que hay y queremos ganarla”, afirmó.

Guillermo Maripán: “En Mónaco me siento valorado”

Además, el ex UC expresó su alegría por renovar con el conjunto rojo y blanco hasta 2025. “Es simple, aquí me siento muy valorado. El equipo me considera un pilar y me lo ha demostrado. Por eso, cuando me ofrecieron la renovación, no me lo pensé dos veces. Estar en el Mónaco es lo mejor que me puede pasar”, sostuvo.

Asimismo, el zaguero de La Roja destacó su logro personal en el club: alcanzar los 100 partidos oficiales. “Cuando llego a un equipo nuevo espero dejar huella. Llegar a 100 partidos es muy gratificante”, comentó.

Por último, Guillermo Maripán reaccionó tras ser reconocido como el mejor jugador chileno en 2020-21 según el CIES Football Observatory . “Es un orgullo, compitiendo con jugadores como Vidal y Alexis. A ellos los veía de pequeño y me sirvieron de inspiración. Ahora son grandes compañeros que me ayudan en todo”, concluyó.