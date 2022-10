Martín Palermo rompe en llanto al recordar emotivo momento que vivió con Maradona: “Estuvo cuando lo necesité”

El exfutbolista y entrenador argentino, Martín Palermo, no aguantó las lágrimas al relatar uno de los tantos momentos que vivió con el astro trasandino Diego Maradona, quien falleció en noviembre del 2020.

En diálogo con Radio La Red, el “Titán” se quebró al recordar la época en que su hijo Stéfano falleció, en 2006, y destacó que Maradona estuvo presente en el mismo hospital para acompañarlo.

“Cuando yo también estuve pasando un mal momento con lo de mi hijo, él se me apareció en el hospital. Estuvo conmigo y esas cosas no se olvidan”, señaló entre lágrimas el otrora delantero de Boca Juniors.

“Estuvo cuando lo necesité, cuando uno necesita esa persona para estar al lado, ese amigo. A pesar de que no era mi amigo, era esa persona que me llevó a sentir la pasión”, comentó el ex DT de Unión Española y Curicó Unido.

Además, Martín Palermo reveló cuál fue su reacción cuando ocurrió el doping positivo de Diego Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994.

“Me acuerdo que en el año 94 cuando pasó lo de Estados Unidos, yo estaba mirando la TV con mi novia y con su padre. Diego empezó a hablar y dijo la famosa frase de que le cortaron las piernas. Fue un amor a primera vista de lo que sentía por Diego y lo que estaba pasando en ese momento, yo empecé a llorar”, indicó el exjugador.

“El papá de mi novia me miró y me dice ‘¿por este lloras?’. Él no sabe lo que Maradona significa para mí o lo que transmite a esta pasión por el fútbol. De ahí fue que ese amor duró. El tiempo me llevó a conocerlo, compartir y vivir cosas con él”, concluyó Palermo.

