Martín Palermo avaló el posible fichaje de Arturo Vidal en Boca: “Deben involucrarlo por un largo tiempo”

El rumor por el posible regreso de Arturo Vidal a Sudamericana cada vez toma más fuerza, pero ahora con los ojos puestos en Argentina y no Brasil como se especuló hace algunos meses.

La opción de que el bicampeón de América con La Roja fiche por Boca Juniors partió como un rumor hace algunas semanas, pero con el paso de los días se transformó en toda una realidad.

Ante la chance de que Arturo Vidal se ponga la camiseta de “xeneize”, Martín Palermo, ídolo del club, comentó que: “si Boca quiere a Vidal debe involucrarlo por un largo tiempo, no a jugar solo la Copa Libertadores por seis meses o estar un año. Es una gran posibilidad poder contratar a un jugador como él”.

En conversación con F12 en ESPN Argentina, el ex goleador de Boca Juniors agregó que: “Vidal es un jugador para tener y potenciar a un plantel como Boca. Debiese estar al menos dos años, que puedan retenerlo”, insistió.

El ex entrenador de Unión Española y Curicó Unido cerró con que: “la dirigencia y el entrenador deben consensuar. Es el club el que puede decir ‘no estamos al alcance de Vidal, no me lo pidas más’ o si”, finalizó Martín Palermo sobre la opción de que Arturo Vidal llegue a Boca.