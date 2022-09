Andrés Romero y la huelga de los trabajadores de Cruzados: “Queremos que el club funcione mejor de lo que ya es”

Este jueves, a las afueras de San Carlos de Apoquindo, los trabajadores de Cruzados volvieron a expresarse públicamente con sus demandas en el segundo día de huelga de los funcionarios del club, incluyendo a referentes del equipo como Cristián Álvarez, Mario Lepe y Andrés Romero.

“Tratamos de evitar la huelga y no se pudo. El club no cedió al no incluir algunos profesores de fútbol en uno de los puntos. Hay cosas que tienen que ver con el funcionamiento diario y que queremos mejorar, somos de las mejores instituciones de Sudamérica y queremos mantenernos en ese funcionamiento con la gente que trabajan”, explicó el “Moto” en conversación conLos Tenores.

Producto de esas mismas manifestaciones, el plantel profesional de la UC debió salir por otro sector de San Carlos de Apoquindo para evitar cualquier tipo de contacto con los trabajadores en huelga de Cruzados, aun cuando muchos de éstos son integrantes del Fútbol Joven.

“Hay cosas que no fueron bien escuchadas y por eso estamos acá. Han sido pocas las comunicaciones con el club, pero esto es algo legal y ojalá las posturas se vayan acercando. Aceptamos ciertas partes que el club propuso, esperamos llegar a buen entendimiento. Sentimos mucho amor por el club, que funcione mejor de lo que ya funciona y para eso necesitamos ser escuchados“, concluyó Andrés Romero, a la espera de soluciones en los próximos días por parte de la sociedad anónima que rige los destinos del elenco precordillerano.