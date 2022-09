Johnny Herrera recordó el “caso Meneses” para apuntar contra la UC: “Ustedes pidieron dar por terminado el partido”

Este miércoles por la tarde, Universidad Católica y Universidad de Chile se debían medir en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, encuentro que comenzó ganando la UC a los 4 minutos, pero al minuto siguiente se detuvo por el lanzamiento de bengalas y bombas de ruido por parte de los hinchas “cruzados” contra el portero azul, Martín Parra.

Como era de esperar, tras varios minutos de discusión en cancha, definitivamente el encuentro se suspendió y ahora será el directorio de la ANFP quienes determinen qué sucederá con el encuentro. Tras los hechos, vino la versión oficial de Universidad Católica sobre los hechos.

Tras los hechos vinieron las repercusiones y uno de los que fustigó con dureza los hechos fue Johnny Herrera. El exportero y referente de los azules se cruzó en un tenso debate con Juan Tagle, mandamás de Cruzados, en TNT Sports.

“El tipo le apuntó al arquero, no fue al aire, no fue casualidad“, le dijo Herrera, a lo que Tagle le respondió: “no he visto la imagen, digamos del lanzamiento”, aseveró.

Con eso, Herrera no quedó callado: “ustedes también, por el caso Meneses cuando le tiran el rollo de papel en la cabeza, ustedes pidieron dar por terminado el partido y que se quedaran con los puntos“, le enrostró, lo que Tagle dijo: “sí, pero en el minuto 85 Johnny, creo que empezar a… pero es que si es con camiseta“.

Después de eso, el emblema de los azules continuó asegurando que: “estamos todos tristes, nadie esperaba esto. Vinimos a ver un espectáculo y se suspende a los cuatro minutos. Y me da mucha pena Martín, porque es un niño que está empezando“, esgrimió.

Agregó sobre Martín Parra que: “en Huachipato nunca vivió esto y le toca en un clásico, debe ser muy triste. Le mando un abrazo grande, que tire para arriba y que vuelva pronto, sostuvo.

“A mí me apuntaron muchas veces con bengalas, principalmente en el estadio de Colo Colo, y pensé que ya había pasado. Pero ver a un hincha, a un desgraciado, apuntar a un compañero con mala intención, ese es el punto…“, agregó el exportero.

Cerró con que: “uno viene de épocas pasadas con fuegos artificiales, pero que ahora un hijo de no sé quién te apunte y te quiera hacer daño, dejar aturdido, esto te deja nocaut. Y más con poca edad. Esto hay que condenarlo de forma radical, con castigo ejemplar, porque ya basta. Si se tiene que jugar sin esa barra, se tiene que hacer”, finalizó Johnny Herrera.