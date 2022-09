Marco Rojas, volante de Colo Colo, relató la experiencia que vivió en sus primeras Fiestas Patrias en Chile, festividad que conoció desde antes gracias a las raíces chilenas de su familia en Nueva Zelanda, pero que siempre observó a lo lejos.

“Probé casi todo lo que tenían para ofrecer, pero no al mismo nivel que los chilenos. Pero más que nada la ocasión, acá paran casi todo el país para celebrar cuatro días, eso me impresionó mucho”, reconoció el jugador neozelandés en el portal DaleAlbo.

El “Kiwi Messi” se impresionó con el largo fin de semana dieciochero y afirmó: “Ese tiempo de descanso que todos estaban con la familia, yo no sé si hay algo así en otro país. Pero fue algo muy lindo, muy especial”.

En cuanto a las comidas de Fiestas Patrias, el jugador del “Cacique” mencionó: “Probé todo de a poco, pero no podía competir con los chilenos que estaban comiendo asado cada día, empanadas, no me aguantaba todo lo que aguantaban ellos”.

Marco Rojas sueña con la Copa Libertadores

Sobre su presencia en el cuadro albo, Marco Rojas manifestó que desea quedarse con el título del torneo local y luego disputar un certamen internacional. “Me gustaría jugar la Copa Libertadores, más como campeón”, agregó.

“Vine con la mentalidad de trabajar duro y ayudar al equipo donde sea, en algunos partidos o lo que sea. Pero estoy como los demás, soñando con eso y espero que podamos disfrutar el logro del objetivo”, complementó el mediocampista ante la gran chance que tiene Colo Colo por ganar el campeonato nacional.