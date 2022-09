“Es lindo ver el estadio lleno, fue una experiencia muy linda”, así reaccionó Marco Rojas al sentir a las 37 mil personas que asistieron al Estadio Monumental para presenciar la goleada de Colo Colo ante Unión Española.

Pese a entrar en los últimos 10 minutos, el volante neozelandés se fue feliz con la victoria del “Cacique” y en zona mixta se refirió a la recta final del torneo, donde los albos tienen claras chances de campeonar.

“No creo que estemos ansiosos. Estamos disfrutando esta noche, el equipo jugó muy bien, jugaron un partidazo, hay que disfrutar antes de pensar en lo demás”, indicó el “Kiwi Messi”.

En cuanto a su adaptación del plantel, el mediocampista aseguró que “poco a poco he sumado confianza, ya me estoy sintiendo mucho más fuerte. Hemos jugado algunos amistosos en los días de entrenamiento y he podido sumar minutos, así que me siento mejor cada semana”.

De cara al próximo partido de Colo Colo como visita ante Cobresal, Marco Rojas admitió que algo sabe de las condiciones que hay cuando se juega en El Salvador.

“Conozco un poco, pero igual yo voy a disfrutar el triunfo de hoy, tranquilo, porque quedan seis días de entrenamiento aún y a veces el entrenamiento está tan duro que uno olvida que hay partidos”, complementó el jugador albo.