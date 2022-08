Jorge Valdivia cuestiona el partido de Marco Rojas ante Ñublense: “No era para ponerlo de titular”

En la edición de Los Tenores este jueves, Jorge Valdivia extendió su comentario al haber participado ayer de la transmisión del partido en el que Colo Colo cayó ante Ñublense en Chillán.

“Es uno de los pocos equipos que le juega de igual a igual a Colo Colo”, apuntó el “Mago”, recordando la racha invicta que tiene el entrenador del elenco sureño ante Gustavo Quinteros.

“Jaime García tenía claro que Colo Colo tiene su fuerte en el medio campo y le hacía falta el enlace con Lucero. Por eso, mejoró cuando entró Gil. Ñublense fue levemente superior”, recalcó Jorge Valdivia.

Jorge Valdivia y las dudas sobre Marco Rojas

El “Mago” expresó sus cuestionamientos a la decisión de Gustavo Quinteros de alinear al neozelandés como titular. “No era un partido para ponerlo en este partido en Chillán, era un partido difícil para él, jugando de visita, ante un equipo que no conoce”, planteó en torno al “Messi Kiwi”.

“Su función era tener el balón y juntarse con el compañero, pero cuando no tienes esa funcionalidad que tienen Oroz, Gil y Lucero en el esquema. Sus características no las vimos ayer, no encaró ni recibió. Tendría que haber buscado otra posición para tener más juego“, explicó en el debate futbolero junto a Leonardo Burgueño y Rodrigo Hernández.