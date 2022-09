Matías Rodríguez confía en el repunte de la U: “Ojalá dentro de dos o tres fechas estemos salvados”

Las repercusiones a la conversación que tuvo Jorge Sampaoli con Los Tenores no se hicieron esperar en el mundo azul, considerando sus críticas a la dirigencia de la U de Chile. Uno que comentó lo planteado por el casildense fue Matías Rodríguez.

En conversación con ADN Deportes, quien fue dirigido por el trasandino en la exitosa campaña del club hace ya una década, sopesó los cuestionamientos establecidos por el DT argentino.

“Entendí que era insalvable desde lo dirigencial, no por el descenso. Él tiene fe también que se puede lograr, no va a ser fácil, pero este club los jugadores están acostumbrados a luchar hasta el final, no bajar los brazos. Ojalá dentro de dos o tres fechas estemos salvados ya“, planteó Matías Rodríguez.

“La fe de que se puede salvar siempre la voy a tener, el triunfo del otro día (ante Palestino) fue super importante para lo que viene, ojalá puedan seguir por la senda del triunfo y puedan pensar en la parte de arriba del año que viene”, remarcó el ya retirado lateral, que no quiso puntualizar sólo en Azul Azul la responsabilidad por el momento de la U de Chile.

“Es de todos un poquito, pero también está la responsabilidad de salir adelante como club, unir ideas y conseguir los triunfos que el club tanto necesita”, planteó al cierre del diálogo con ADN Deportes.