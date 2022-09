Este miércoles, Carlos Caszely conversó con Los Tenores de ADN y abordó el presente de Colo Colo, que está a un paso de coronarse en el Campeonato Nacional 2022.

El “Chino”, quien regresó a Chile tras acompañar al equipo de Copa Davis en Lima, remarcó que el “Cacique” supo reponerse a los momentos complejos durante la temporada y no hay forma de que se le escape el título.

“En el fútbol hay una curva ascendente, luego una meseta y después un declive. Colo Colo ya tuvo ese declive, cuando le costó ganar partidos y lo hizo por 1-0 al minuto 45 del segundo tiempo. Esa etapa ya la superó y está de nuevo en una curva ascendente para llegar a la meseta que todos esperamos para que salga campeón. Si no es contra la UC, va a ser al partido siguiente“, aseguró Caszely.

“Detrás de ellos, Curicó y Ñublense, que estaban muy bien, vienen en esa curva descendente y se nota en los últimos partidos“, agregó.

En cuanto al director técnico de los albos, Gustavo Quinteros, Caszely manifestó su convicción de que continuará en la banca del equipo, al menos una temporada más. “Ha hecho una muy buena labor y creo que va a seguir, a no ser que ese viaje que hizo a Portugal incluya una oferta interesante“, recordó.

Respecto a los juveniles, el ídolo albo elogió a Vicente Pizarro, aunque remarcó que tiene que seguir creciendo. “Es el que más me ha impresionado, ha crecido una enormidad desde que empezó. Todavía le falta soltarse un poco, lo encuentro un poco tímido. Él habla con los pies, pero tiene que sacar más personalidad“, afirmó.

Por otro lado, el “Rey del Metro Cuadrado” analizó el complejo momento de la U. de Chile, que una vez más está peleando por no descender. “Qué difícil lo que está pasando la U. Han tenido muchos técnicos en un par de años, no hay cara visible y el jugador de fútbol es regalón y necesita el apoyo constante. La U no tiene eso y es una lástima“, comentó.

En la misma línea, el exfutbolista expuso que espera que los azules permanezcan en la máxima categoría del fútbol chileno. “Yo no quiero que la U se vaya a Segunda División, me gustan los clásicos. Me gustaría que Cobreloa fuera el de los 80′ o que la Unión fuera la de los 70′. Me gusta que sean seis o siete equipos que peleen por el campeonato, sino es muy fome“, cerró Carlos Caszely.