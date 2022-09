Este domingo, Nicolás Jarry fue el héroe de Chile y le dio el triunfo al equipo nacional frente a Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Con la victoria, el equipo nacional jugará las Qualifiers en busca de un cupo en las Finales de 2023.

Durante toda la serie en Lima, el representativo chileno contó con un espectador de lujo en las tribunas. Carlos Caszely recibió una invitación por parte de la Federación de Tenis de Chile y presenció la clasificación nacional acompañado de sus nietas.

En conversación con ADN Deportes, el Rey del Metro Cuadrado expuso cómo se gestó su presencia en las gradas del Club Lawn Tennis de la Exposición.

“Hace un tiempo atrás con encontramos con Nicolás Massú en una reunión y me dijo ‘Carlos, anda a ver la Copa Davis’. Yo le dije ‘no sé, no tengo ganas, voy a tratar’. Después me llamó Julio Videla y me dijo ‘voy a hacer todo lo posible para que vayas’. El psiquiatra me dijo ‘tienes que salir’ y me atreví a venir“, explicó.

El Chino manifestó que fue una gran vivencia en el contexto del duelo que atraviesa por el fallecimiento de su esposa en febrero pasado. “Fue una experiencia maravillosa. Asistí a la Copa Davis con María de los Ángeles muchas veces. Venir y recordar ese tiempo fue bonito y desintoxicante para mí“, expresó.

“Pude hablar todas las noches con el Nico Massú, de tenis y de los que nos gusta del deporte, junto con ver este triunfo maravilloso de Chile. Massú, con su garra, le entrega mucho a los jugadores y ellos lo entienden bastante bien“, comentó.

Por otro lado, Caszely se refirió al interés que generó su presencia en Lima para los medios locales, lo que fue sorpresivo para los integrantes del equipo chileno. “Siempre que vine a Perú gané. Los chicos me decían ‘don Carlos, a usted lo entrevistan harto acá y a nosotros ni nos pescan’. Yo les comentaba que vine muchas veces a jugar acá y siempre hice goles“,

En cuanto a su mayor recuerdo entre sus visitas a Perú, el exfutbolista eligió el triunfo 2-1 por las semifinales de la Copa América 1979, que coincidió con la conmemoración de los 100 años del inicio de la Guerra del Pacífico. “Era un clima muy beligerante y nos rompieron los vidrios del bus. Hice los dos goles y por eso lo recuerdo muy bien“, manifestó.

Por último, Carlos Caszely abordó el acontecer del fútbol chileno y se mostró confiado en que Colo Colo conseguirá el título del Campeonato Nacional 2022. “Va con tranco de campeón. Tiene un equipo bastante estable, cuando no está Lucero o los dos centrales se resiente un poco, pero Colo Colo va derecho al campeonato“, cerró.