Explotó. Por medio de su cuenta de Twitter el delantero de Universidad de Chile, Ronnie Fernández, mandó un potente mensaje en relación a la llegada de Sebastián Miranda al banco de Universidad de Chile.

Lo anterior se debe a que un medio nacional indicó durante el fin de semana que Fernández, juntos a otros referentes del elenco universitario, intercedieron para que Miranda se hiciera cargo del equipo y no Ronald Fuentes, como era el plan en un principio en Azul Azul.

“Hay cosas que la verdad uno no debería ni referirse, pero este tipo de daño sobrepasa cualquier opinión o gusto deportivo que pueda tener casa uno. Jamás me he quitado responsabilidad por lo deportivo, pero ya esto es una cacería sin medidas y falsedades que salen día a día“, comenzó diciendo el ariete.

En esa línea, añadió que “la difamación ya es demasiado, siempre es un ‘según’, den sus fuentes y apunten públicamente con la verdad. Es lo único que declararé. Sigo fuerte y confiando en que sacaremos esto a delante junto a quienes nos apoyen”, agregó.

El medio En Cancha por su parte, fue tajante en señalar: “Felipe Seymour, Ronnie Fernández, Junior Fernandes e Israel Poblete se juntaron con el presidente Michael Clark. Los referentes sugirieron a Clark que Sebastián Miranda era el hombre indicado para tomar el fierro”.