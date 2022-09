El panorama de U. de Chile sigue complejo de cara a la recta final del Campeonato Nacional y ahora, sin Diego López en la banca, será Sebastián Miranda quien asume como técnico interino para intentar salvar la categoría.

Este viernes, el nuevo estratega del club tuvo su primer entrenamiento con el plantel en el Centro Deportivo Azul. Luego de los entrenamientos, algunos seguidores de la U esperaron a los jugadores afuera del recinto y uno de los fanáticos protagonizó un emotivo momento.

ADN Deportes estuvo presente y registró el instante en el cual un señor se acercó al vehículo de Felipe Seymour y tuvo un profundo diálogo con el mediocampista.

“Yo sé lo que significa la U, tú también lo sabes. Por favor te lo pido. Piensen en la gente que los quiere”, señaló el hincha entre lágrimas, mientras que el volante lo miró con atención y le respondió: “Vamos arriba”.

Luego, la conversación continuó y el fanático indicó que “yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a trabajar para poder ver a la U. Podría guardar dinero, pero no me importa, tengo mi camiseta de la U. Soy un hincha desde chiquitito”.

“Por favor te lo pido, vamos que esto hay que sacarlo todos juntos”, agregó el seguidor de U. de Chile, quien al final le pidió a Seymour que enviara un saludo para su padre.

Así fue el emotivo cara a cara entre el hincha y Felipe Seymour