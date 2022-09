En la previa del duelo ante Unión Española, el DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros, abordó la falta de gol que ha tenido el “Cacique” cuando no está Juan Martín Lucero, goleador del equipo.

Este miércoles en rueda de prensa, el técnico albo señaló que “la falta de Lucero nos ha privado del gol, lamentablemente en este libro de pases no pudimos incorporar a otro delantero, así que estuvimos usando a Marcos Bolados en una posición que no es habitual para él, pero lo hace muy bien”.

En esta línea, el entrenador argentino-boliviano explicó qué sucede con el otro centroatacante que tiene, Luciano Arriagada, quien no seguirá en el club a fin de año. “Hace un tiempo que Luciano no viene entrenando normal, hace un mes y medio más o menos, por eso no está a disposición. Hoy no entrenó tampoco, así que, cuando no está Lucero, tendremos que reemplazarlo con Bolados o Costa”, indicó.

Por otro lado, el estratega del “Cacique” comentó las chances que tienen algunas figura del plantel por dar el salto al extranjero, como Gabriel Suazo. “Varios de los jugadores que tenemos van a tener posibilidades de salir, hoy no puedo decir quién va a salir, porque no hay ofertas concretas. Esperemos que lleguen las ofertas oficiales. No tengo dudas que Suazo podrá emigrar a equipos importantes de Sudamérica o Europa”, afirmó.

De cara al choque contra los “hispanos”, Gustavo Quinteros dejó claro que “la idea siempre es jugar bien para poder ganar. Cuando las cosas no salen hay que apelar a la garra y el aliento de la gente, jugar con corazón. Esperamos muy felices a toda la gente y ojalá tengamos el mejor comportamiento posible”.

Colo Colo recibirá a Unión Española este jueves 8 de septiembre a las 19:00 horas, por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2022.