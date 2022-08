Luciano Arriagada dejará Colo Colo al término del 2022. El futbolista de 20 años, formado en Macul, no continuará vistiendo la camiseta alba, ya que Blanco y Negro optó por no renovar el contrato del delantero.

El técnico Gustavo Quinteros no tiene considerado al atacante en sus planes, lo que se ve reflejado en la poca acción que ha tenido el canterano. En el transcurso de la temporada, el oriundo de Lota solo ha participado en dos encuentros oficiales y suma un total de 53 minutos jugados.

Pese a esta situación, Arriagada ya tiene dónde continuar su carrera. Según información de ADN Deportes, el jugador tiene un acuerdo con Atlético Paranaense, club al que llegará una vez finalizada la temporada 2022.

Respecto a su complejo presente en el club, el delantero expone su esfuerzo por ser considerado por Quinteros, pero reconoce la distancia que hay con el DT. “Siempre he tratado de dar todo de mí en los entrenamientos. La relación con él no es que sea muy cercana, yo lo respeto como entrenador y sus decisiones, pero no sabría decir el porqué no me ha ocupado“, comentó a ESPN.

“He sido seleccionado, he estado constantemente en competencia y he pedido jugar en juveniles para demostrar que estoy preparado y capacitado para jugar en Primera División, que es lo que siempre he soñado”, agregó.

De todos modos, el jugador lamentó la forma en la que saldrá del club de sus amores. “Soy hincha a morir de Colo Colo, mi familia es colocolina y estoy desde los 9 años en la institución. Es una pena muy grande partir así porque mi sueño siempre fue consolidarme en Colo Colo, ser el goleador. No se dieron las circunstancias, tuve pocas oportunidades y estoy viendo lo mejor para mi futuro”, argumentó.

Por último, Luciano Arriagada se refirió a su próximo desafío en el Brasileirao y remarcó la importancia que tendrá en su desarrollo. “Es un gran proyecto, me voy a la cuarta liga más competitiva del mundo. Ante la poca continuidad preferí optar por lo que es mejor para mi futuro”, concluyó.