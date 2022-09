Este miércoles, el técnico Carlos Queiroz fue confirmado como el nuevo seleccionador de Irán. En el camino al Mundial de Qatar 2022, el portugués estuvo al mando de dos países (Colombia y Egipto) y no logró la clasificación a la Copa del Mundo, pero dirá presente en la cita junto al equipo asiático.

El entrenador inició el proceso de las Clasificatorias Sudamericanas con el cuadro cafetalero en 2020. Queiroz venía de dirigir a Colombia en la Copa América 2019, donde fue eliminado por Chile en cuartos de final, y no tuvo un buen arranque en las eliminatorias.

Luego de derrotar a Venezuela e igualar ante La Roja en el Nacional, la selección colombiana sufrió dos goleadas consecutivas (3-0 ante Uruguay y 6-1 frente a Ecuador) por lo que Queiroz salió del equipo por mutuo acuerdo con la dirigencia en diciembre de 2020.

En septiembre de 2021, el portugués asumió el desafío de clasificar a Qatar 2022 con Egipto, combinado comandado por la estrella del Liverpol Mohamed Salah.

Por un lugar en la Copa del Mundo, los faraones se enfrentaron a Senegal, que venía de derrotarlos en la final de la Copa Africana de Naciones. El cupo a la cita mundialista se definió en los lanzamientos penales, instancia en la que el equipo de Sadio Mané se quedó con la clasificación y el DT fue cesado de sus funciones días después.

Pese a que no completó el proceso en Sudamérica y falló en su intento en África, Carlos Queiroz recibió la oportunidad de asistir al Mundial de Qatar 2022. La selección de Irán, el decimocuarto equipo en lograr su clasificación, confirmó al portugués como su nuevo director técnico.

A menos de tres meses para el arranque de la cita, los asiáticos despidieron al croata Dragan Skocic y oficializaron a Queiroz como su nuevo seleccionador. De esta manera, el ex técnico de Colombia y Egipto tendrá su segundo ciclo al mando de Irán, selección con la que estuvo en Brasil 2014 y Rusia 2018.

En Qatar 2022, la escuadra iraní integrará el Grupo B junto a Inglaterra, Estados Unidos y Gales.

Former Portuguese coach Carlos Queiroz was officially appointed as the new head coach of #Iran’s national football team (Team Melli) to lead it for 2022 World Cup in #Qatar. pic.twitter.com/mXBY1rRjig

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) September 7, 2022