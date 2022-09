Diego López, DT de U. de Chile, conversó con los medios este martes en conferencia y se refirió a las palabras que expresó el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien puso en duda la continuidad del técnico uruguayo.

“No he hablado con el presidente, pero siempre lo he dicho, sé que estoy en un equipo grande y esto depende de resultados. Yo voy a pensar positivo, que saldrá todo bien, estamos confiados que se van a dar los resultados”, señaló el charrúa.

El entrenador azul también habló sobre las polémicas declaraciones en su contra que emitió Juli Zeitune, la pareja del jugador Felipe Seymour. “De esos comentarios no diré nada, cada uno es responsable de sus palabras. Ella se hará cargo. Con Felipe conversé, como dos personas grandes, y quedará entre nosotros”.

Diego López y el presente de la U: “Hay que ser realistas”

En cuanto a la zona del descenso que acecha a la U, López dejó claro que “la tabla no miente, estamos en una situación complicada, hay que ser realistas y cuando uno es realista es mejor saber lo que nos jugamos, porque decir que ‘no pasa nada’ en la situación que estás, después juegas como si en verdad no pasara nada. No es así”.

Por último, Diego López lamentó tener que jugar un partido crucial con Coquimbo en Valparaíso. “Me gustaría que estuviera toda la gente apoyando, hubiese sido mejor jugar el partido en Santiago, después, el horario también complica en un día de semana. Esperamos hacer las cosas bien para la gente que vaya al estadio”, complementó.

U. de Chile hará de local ante Coquimbo Unido en el Estadio Elías Figueroa este miércoles 7 de septiembre a las 15:30 horas, duelo válido por la fecha 24 del Campeonato Nacional.