Luciano Aued, volante de Universidad Católica, se refirió a su nueva forma de ver la vida y el fútbol luego de superar una compleja enfermedad coronaria que lo tuvo alejado de las canchas por seis meses.

En diálogo con Directv Sports, el trasandino comentó que, tras recuperarse de sus problemas de salud, lo primero que hizo fue “tratar de concientizar, parece que a un deportista no le puede pasar, pero yo tenía una arteria tapada, mis niveles de colesterol y todo lo que se asocia con la enfermedad eran como las de un bebé recién nacido. Tenía algo hereditario que había tenido mi padre”.

“Uno no piensa que puedes tener esta enfermedad o que te va a pasar por los factores de ser deportista, por eso hay que hacer caso, tratarse, preocuparse si tienes dolores, siempre es importante charlarlo, yo no lo había hablado hasta el último, cuando empecé a charlar con los médicos del club”, reconoció el mediocampista de la UC.

Además, el referente de los “Cruzados” habló sobre su nuevo rol dentro y fuera de la cancha. “Sé que tengo una responsabilidad muy grande, así me tomo todo lo que asumo desde que llegué al club. Hoy me permito disfrutar de las pequeñas cosas, de los entrenamientos, de los partidos, de ver a chicos que van creciendo”, agregó.

“Antes no me gustaba salir por nadie, ahora veo que entra un chico y lo disfruto más, veo que se han ido a Europa y lo valoro mucho, también valoro el lugar que me da el club y el cuerpo técnico. Son cosas que te hacen mejor”, concluyó Luciano Aued.