Este sábado, Universidad Católica derrotó 3-1 a Unión San Felipe por el duelo de ida de la tercera ronda de la Copa Chile. En Quillota, el mediocampista Luciano Aued regresó a las canchas después de perderse el primer semestre por problemas cardíacos.

La última vez que el volante había disputado un partido fue el 4 de diciembre de 2021 frente a Everton, en la obtención del tetracampeonato cruzado en el Campeonato Nacional.

En enero, el argentino se sometió a una coronariografía y un mes más tarde el cuerpo médico de la UC recomendó que el futbolista no realizara actividades deportivas de contacto por un periodo mínimo de seis meses.

Después de someterse a nuevos estudios, el pasado miércoles 15 de junio, “Luli” confirmó que estaba listo para volver a la actividad profesional. “El cuerpo técnico me irá regulando y verán para cuántos minutos estoy”, manifestó en conferencia de prensa.

Y su retorno no tardó en llegar. En el debut de los cruzados por la Copa Chile frente a Unión San Felipe, el entrenador Ariel Holan decidió incluir a Aued en la formación titular. El mediocampista fue ovacionado por los fanáticos universitarios en diversos tramos del partido y se mantuvo en el campo de juego hasta el minuto 87. Tras su sustitución, el argentino, evidentemente emocionado, coreó el tradicional cántico ‘Gracias a la vida’.

“Lo único que quería era disfrutar del partido, disfrutar de mis compañeros y de esta gente que nunca me dejó solo. Todo este tiempo lo único que quería era sentir esto, estar dentro de una cancha”, manifestó el volante a TNT Sports.

En la misma línea, el platense recordó el proceso de incertidumbre previo a recibir la confirmación de su regreso. “Se había hecho muy cuesta arriba y cuando se aproximaba la fecha de estudio empieza el medio, las dudas si me darán el alta o no podré volver a jugar. Fue todo una mezcla de sensaciones y solo quería disfrutarlo y volver a sentirme jugador”, remarcó.

Por otro lado, el mediocampista reconoció que no será una tarea sencilla recuperar su nivel. “Lo único que te da el ritmo de partido es jugar, y no es fácil. Tengo 35 años y no es que vuelves enseguida. Voy por ese camino, pero hoy no analizo mucho el rendimiento sino que el hecho de volver a jugar”, apuntó.

Por último, Luciano Aued se mostró ilusionado de poder revertir el primer semestre de la UC en la temporada 2022. “De a poco vamos a ir retomando el camino y se van a ir encontrando cosas buenas. Yo confío mucho en el trabajo de Ariel, en los muchachos que están y los que se puedan sumar. Me parece que vamos a encaminar las cosas”, concluyó.

El partido de vuelta entre Universidad Católica y Unión San Felipe se jugará en San Carlos de Apoquindo, el próximo sábado 25 de junio.