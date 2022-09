Alexander Aravena: “Si me toca ir a la UC, tengo esa ilusión de jugar y sumar minutos como en Ñublense”

Uno de los deportistas chilenos que compartió sin problemas su participación en el plebiscito 2022 es el delantero de Ñublense, Alexander Aravena, quien se trasladó desde Chillán a Santiago para ejercer su derecho ciudadano.

“Como todos, uno quiere lo mejor para el país y hay que estar presente. Siempre participo, por lo mejor para el país. Entiendo de política, pero trato de no meterme mucho en el tema. Es mejor estar ahí tranquilo”, comentó en diálogo con Los Tenores, contento por su presente deportivo en el elenco sureño, donde ha anotado 9 goles en 27 partidos este año.

“Se han dado bien las cosas, muy feliz. Fue la mejor decisión que pude haber tomado para mi futuro, no me tocó jugar mucho en Católica. Gracias a eso se han dado bien las cosas este año”, explicó Alexander Aravena, quien afrontó la petición pública del DT de la UC, Ariel Holan, para que vuelva al club en 2023.

“Me gustaría jugar, principalmente. Agarré ritmo, confianza y muchas cosas que te da estar en cancha. No sé aún, estoy confuso por el momento, no tengo bien decidido eso. Tengo esa ilusión de si me toca llegar a Católica, jugar y sumar minutos como en Ñublense. Si no, ver si voy a otro club o ver si sale algo de afuera de aquí a fin de año. La gente con la que trabajo me dice que me enfoque en jugar y hacer bien las cosas, estoy tranquilo con eso”, aseguró quien este lunes cumplirá 20 años.

Además, destacó el conocimiento que ha tenido de Ariel Holan antes de salir a préstamo al elenco de Chillán. “Es un muy buen profe, tiene su idea clara, sabe mucho. Si llegase a ser así, bien de mi parte, pero hay que esperar de aquí a fin de año para ver qué pasa”, remarcó.

Alexander Aravena y su futuro en la selección chilena

Han sido días movidos para el joven atacante nacional, quien anotó el 1-0 con que La Roja sub 23 se impuso a su similar de Perú a mediados de semana en un partido amistoso que se jugó en el Tierra de Campeones de Iquique.

“Estar en la selección es el gran sueño de cada jugador, estar ahí, representar a mi país. Hacer las cosas para llegar ahí es mucho esfuerzo, estoy feliz por eso”, remarcó, junto con valorar las palabras que les dio el DT de Chile, Eduardo Berizzo.

“Nos dijo que nos vio bien, que estamos a un paso de la adulta. Nos está observando, depende de nosotros para ganarnos un lugar en la adulta”, expresó junto con manifestarse en torno a la posición que le acomoda más en ataque.

“Antes era más de 9, de pequeño jugué ahí, pero como el profe Jaime me tiró a la banda me he ido adaptando. La más fija para mí es la de centrodelantero“, cerró en el diálogo con Los Tenores.