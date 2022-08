A un día para que finalice el marcado europeo, el Manchester United sigue extremando esfuerzos para potenciar su plantel y este martes hizo oficial la contratación de Antony, delantero que llega desde el Ajax.

Los “Red Devils” desembolsaron un monto que llega a los 100 millones de euros para quedarse con los servicios del atacante brasileño, quien se convierte en el fichaje más caro del club inglés en esta ventana de pases.

El ariete de solo 22 años arriba a la Premier League luego de brillar en la liga de los Países Bajos. Marcó 12 goles y dio 10 asistencias en los 33 partidos que disputó la temporada pasada con el elenco neerlandés. Además, volverá a ser dirigido por Erik ten Hag, ya que, ambos estuvieron en el Ajax anteriormente y este año llegaron al United.

Así las cosas, Manchester United afrontará los desafíos del 2022/2023 con cinco refuerzos: Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martínez, Casemiro y Antony.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022