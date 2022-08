Casemiro es oficializado en Manchester United y le dice adiós a Real Madrid después de ocho años

Lo que confirmó Carlo Ancelotti esta mañana, lo ratifica oficialmente Real Madrid: Casemiro se convierte en nuevo fichaje del Manchester United tras alcanzar un acuerdo entre ambos clubes.

“El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida”, señaló el cuadro “merengue” en un comunicado. Además, el elenco madrileño informó que próximo lunes 22 de agosto habrá un acto institucional de homenaje y despedida para el brasileño.

Por su parte, los “Red Devils” también anunciaron la incorporación del volante mediante sus redes sociales. “La transferencia está sujeta al acuerdo de términos personales, requisitos de visa del Reino Unido y un examen médico”, señaló el conjunto inglés.

“Todos estamos deseando dar la bienvenida a Casemiro a Old Trafford”, agregó Manchester United sobre su flamante refuerzo para la presente temporada.

Desde que llegó en 2013 a la “Casa Blanca”, el brasileño ganó 18 títulos: 5 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

En la Premier League, el mediocampista de Brasil vestirá la cuarta camiseta de su carrera tras pasar por Sao Paulo, Porto y Real Madrid.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2022