“Regrésate a tu país”: hinchas del Cruz Azul “apretaron” a Iván Morales en México

Cuatro derrotas consecutivas, la última de manera humillante en el clásico ante América. Es la realidad del Cruz Azul de Iván Morales, quien durante la presente jornada fue “apretado” por los hinchas de la “máquina cementera”.

A la salida del campo de entrenamiento, el ex ariete de Colo Colo dio cara a los hinchas que lo esperaban y se cruzó en un tenso diálogo con los fanáticos, quien le recriminaron su poco aporte al equipo.

“Nada, hermano. Nadie quiere estar en esta situación. Nosotros menos. Nadie quiere estar aquí, hueón. Nunca había pasado esto. Vamos a poner huevos, vamos a salir todos juntos de esta. La hinchada, jugadores, cuerpo técnico y los que vengan”, esgrimió el ex delantero de Colo Colo.

Ante la insistencia de los fanáticos del Cruz Azul, Morales aseguró que “ya lo pasé. Lo viví. Nunca perdí un clásico. Me duele, aunque no esté jugando. Me revienta por dentro”, aseguró respecto al duro 7-0 que recibió a manos del América de México.

Los hinchas del Cruz Azul hicieron oidos sordos a las explicaciones y le dijeron sin tapujos: “¿Solo un gol en tantos partidos?… rómpete la madre, sino regrésate a tu país cabrón“, le gritaron al delantero.

En la cancha, América le anotó siete goles al Cruz Azul en una nueva versión del “clásico joven” de México, duelo donde Diego Valdés se hizo presente en el marcador por las “águilas”. Morales por su parte estuvo sentado en al banca y de ahí no se movió.

Tras 10 partidos disputados de la Liga MX, Cruz Azul se ubica en la posición 17, penúltimo, con tan solo ocho puntos de 30 disputados y solo supera al Querétaro que tiene siete unidades.