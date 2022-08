Este lunes, Casemiro recibió un homenaje de despedida en Real Madrid antes de partir a Inglaterra para incorporarse a su nuevo club, Manchester United. El brasileño entregó sus últimas palabras en las instalaciones del cuadro “merengue” y le mandó un mensaje directo a Cristiano Ronaldo.

El volante le pidió a “CR7” que no se vaya del elenco inglés y expresó su deseo de volver a compartir con cancha con el portugués, tal cual como lo hicieron en el conjunto madrileño. “No he hablado con Cristiano, pero tengo mucha ilusión de jugar con él. Ronaldo sabe lo que pienso de él, seguirá siendo un ícono para el fútbol. Ojalá que se quede. Es de los mejores jugadores de todos los tiempos”, señaló.

Además, el mediocampista de Brasil aclaró que no se va a los “Red Devils” por un tema económico. “La mínima gente que piensa que me voy por dinero no me conoce, se equivoca, no soy así. Si fuera por dinero me iría hace 4-5 años. El club siempre se ha portado bien conmigo. Esta es una decisión mía”, aseguró.

En la misma línea, el brasileño afirmó que partirá a la Premier League porque busca “un nuevo reto, nuevos desafíos, probar una liga y una cultura diferente. Ahora tengo que probarme en el Manchester United, ahí no he ganado nada. Voy como otro jugador que quiere ayudar al equipo, ayudar como lo hice en Real Madrid”.

Casemiro va por la cuarta experiencia de su carrera

De esta manera, Casemiro le dice adiós al Real Madrid después de 8 años y se convierte en nuevo fichaje del Manchester United, en donde vestirá la cuarta camiseta de su carrera tras pasar por Sao Paulo, Porto y el cuadro “merengue”.