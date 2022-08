Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló en rueda de prensa este viernes y reveló la conversación que tuvo con Casemiro en horas de la mañana, reconociendo que el brasileño desea irse del club para jugar en Manchester United esta temporada.

“He hablado esta mañana con él. Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. El club lo entiende por lo que ha hecho y por la persona que es”, afirmó el estratega italiano.

En la misma línea, el DT del cuadro “merengue” aseguró que “hay negociaciones, nada es oficial, pero su voluntad de salir es clara. Si hay un acuerdo, tenemos recursos para remplazarlo”.

Además, el técnico del elenco madrileño recalcó en que no se interpondrá en los planes del volante. “No he intentado convencerle. He hablado mucho con él, soy muy confidente con él, nos ha ayudado mucho. Escuchando su voluntad y deseo, no hay manera de volver atrás”.

Pese a la sensible baja que sufrirá Real Madrid con la partida de Casemiro a Manchester United, Carlo Ancelotti no se lamenta y avisa que “los planes del club no cambian: luchar y competir en todas las competiciones. Estoy seguro de que lo haremos bien con y sin Casemiro, reconociendo todo el mundo la importancia de este jugador y el cariño que le tenemos a la persona”.

Manchester United espera por Casemiro

En Old Trafford, el brasileño tiene a varios jugadores que conoce de cerca, como a Cristiano Ronaldo y Raphaël Varane, con quienes conquistó Europa cuando estuvieron juntos en Real Madrid.

Ahora, Manchester United atraviesa por un mal momento tras perder sus dos primeros partidos de Premier League y mostrar una pésima imagen en cancha, por ende, buscan en Casemiro una solución para aumentar la jerarquía en el plantel.