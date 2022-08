El exjugador chileno y emblema de Colo Colo, Carlos Caszely, relató cómo han sido los últimos meses de su vida tras la lamentable muerte de su esposa, María de Los Ángeles Guerra, quien perdió la vida el pasado 22 de febrero.

En diálogo con El Mercurio, el otrora goleador de La Roja señaló que aún lo consume la tristeza por la sensible pérdida que sufrió. “Fui egoísta. No quería que se fuera. Mis hijos lo procesaron mejor que yo, unos tres meses antes fueron asumiendo lo que venía. Pero yo no. Yo no estaba preparado”, indicó.

“Tengo el corazón negro”, afirmó el ídolo del “Cacique” en su estado actual mientras atraviesa por un profundo luto. “La muerte de mis padres fue dolorosa, pero esto no se compara, es mil veces más doloroso”, aseguró.

El “Rel del metro cuadrado” reconoció que las condolencias y palabras de apoyo que ha recibido no alcanzan para superar su pena. “Es que es tanto el dolor que eso no sirve de nada. Se agradece igual, pero no sirve, no calma, no alivia”, mencionó.

Pese a esto, Carlos Caszely reveló que de algo ayudó una pregunta que le hizo un desconocido. “Se acercó, me abrazó, y me dijo: ‘no has pensado si hubiese sido al revés, que te hubieras sido tú el que partió y no ella, ¿te gustaría verla sufrir como estás sufriendo?'”, comentó el exdelantero.

“‘Obvio que no’, le respondí. Ha sido de las pocas cosas que me ha sacudido, que me ha hecho click. Nunca supe quién era. No sé su nombre. Nunca más lo vi”, complementó el “Chino” Caszely.