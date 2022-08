Carlos Caszely tras la frase de Alexis que ‘uno nunca es ídolo en su país’: “Yo no me quejo”

“Uno nunca es ídolo en su país y los chilenos somos así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro y muchas veces se quiere más lo de afuera“, esta fue una de las polémicas frases que lanzó Alexis Sánchez durante su presentación en el Olympique de Marsella.

La opinión de Alexis llamó la atención, considerando que para muchos chilenos es un verdadero ídolo y lo ven como un referente a seguir.

El medio Redgol se contactó con Carlos Caszely para consultarle sobre lo dicho por el tocopillano, asegurando que para él es todo lo contrario.

“Yo no me puedo quejar. A mí la gente me quiere mucho y me respeta mucho. Yo no me quejo, nunca me he quejado“, lanzó.

Tras ello, aseguró que lo sintió aún más el cariño cuando falleció su compañera de vida, María de los Ángeles Guerra, hace seis meses.

“Yo no me puedo quejar, porque he sentido un cariño tan grande, un respeto tan grande de todo el mundo. Por ese lado estoy conforme, pero la pena no se me pasa y no se me pasa”, cerró.