Antonio Cassano, reconocido exjugador italiano, salió en defensa de Alexis Sánchez por su salida del Inter de Milán y arremetió con todo en contra del argentino Paulo Dybala, quien era la gran obsesión del cuadro “Nerazzurri”, pero finalmente el club no pudo contratarlo y el trasandino terminó fichando en la Roma.

“Ninguno de los mejores clubes quería a Dybala, ni Arsenal ni Manchester United. El gran error de Inter fue dejar salir a Alexis Sánchez, que es mejor jugador que Dybala”, indicó el otrora futbolista en el canal de Twitch “BoboTV”.

En la misma línea, el ex Real Madrid criticó al delantero trasandino y afirmó que “si fueras un gran jugador a los 29 años, Juventus no te hubiera dejado ir. Siempre he dicho, desde que estuvo en Palermo, que Dybala no es un gran jugador”.

“Inter de Milán se lo pensó, pero luego ficharon a Lukaku y le dijeron a Dybala que se fuera a casa, y con todo respeto, Dybala se fue a la Roma a ganar 5 millones cuando pedía 10”, complementó Antonio Cassano, sin pelos en la lengua, como se le caracteriza en su rol de comentarista.