Manuel Pellegrini, DT del Real Betis, se pronunció este viernes en conferencia de prensa y puntualizó en la situación de los jugadores del plantel que aún no pueden jugar al no estar inscritos en La Liga de España, grupo en el cual se encuentra Claudio Bravo.

El “Ingeniero” señaló que no tiene respuestas aún y para el duelo de este fin de semana otra vez no contará con el arquero nacional. “Es un tema que no lo puedo responder yo. La gente encargada de ese tema debe responder en qué situación va. Por lo menos, para el próximo partido serán los mismos jugadores que la fecha anterior. De ahí para adelante, no sé”, indicó.

El técnico chileno aseguró que “estoy siempre conversando con esos jugadores, es una situación muy incómoda, no solamente por no poder participar, sino también por no saber su futuro, porque esto se cierra la próxima semana”.

Pese a la incertidumbre que hay, Pellegrini afirmó que los futbolistas no inscritos siguen siendo aporte. “Uno de los motivos por el cual pudimos ganar el primer partido con Elche fue por la participación de ellos en los vestuarios, antes de comenzar, durante en el entretiempo y al final. Son jugadores de mucho nombre. Si bien no han podido aportar dentro de la cancha, fuera de ella, su aporte ha sido muy importante”, agregó.

Pellegrini espera una venta que solucione el problema

Las reglas de La Liga de España exige a los clubes a no gastar más de lo que facturan, por ende, Real Betis necesitaría vender para equilibrar su situación económica. Al respecto, Manuel Pellegrini subrayó en que “si hay algún jugador importante y que su venta sea una solución para el club, por su puesto que tenemos que estar abierta a poder hacerla, porque la realidad económica existe”.

Sin embargo, el entrenador nacional no quiere despotenciar al equipo. “Si es una venta para ahorrar un sueldo, yo creo que no podemos debilitar la plantilla, así que espero que se mantenga el plantel que tenemos actualmente. Ya veremos lo que ocurre en la última semana”, concluyó.

Los futbolistas del cuadro “bético” que aún no han sido inscritos son: Claudio Bravo, Luiz Felipe, Andrés Guardado, Joaquín, Luiz Henriquez y William José.