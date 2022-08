El golero nacional Claudio Bravo finalmente quedó al margen de la citación del Betis para el duelo que disputará ante el Elche, donde hará su estreno en la Liga Española 22-23-

No existía claridad sobre si Bravo iba a estar en el compromiso, debido a que no ha sido inscrito por el elenco de Manuel Pellegrini debido a los topes salariales impuestos por el fair play financiero.

Pellegrini finalmente determinó poner en lugar de Bravo a Dani Martín y Rui Silva, quienes sí estarán en el cotejo frente al cuadro de Enzo Roco.

Dispuesto a liberar cupos

Pellegrini aseguró en conferencia de prensa que están abiertos a vender jugadores si es que hay ofertas importantes.

“Si hay una venta importante que soluciona, hay que realizarla, pero por otro lado, en la medida que salen jugadores importantes, no se reemplazan por la situación económica del club”, lanzó.

En esa línea, se explayó diciendo que “No espero reforzar ninguna posición porque hay una situación económica que no podemos estar no viéndola. Hay una realidad de la que uno no puede esconderse. Vamos a ver si llega alguna oferta importante que sea mejorar la parte económica y no desmejorar la parte deportiva“.