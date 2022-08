Diego López quedó conforme con la igualdad de la U ante Cobresal en El Salvador: “En la vuelta es donde tenemos que acelerar”

El entrenador de Universidad de Chile, Diego López, analizó la igualdad 1-1 de su escuadra ante Cobresal en El Salvador, en duelo que fue válido por los octavos de final ida de la Copa Chile.

En conferencia de prensa, el estratego de los azules aseguró estar conforme con lo que mostró el equipo “en un difícil reducto deportivo”.

“Se hizo un buen partido, desde el sacrificio sobre todo. Tuvimos muchísimas chances, al igual que ellos y en el último pudimos haberlo abrochado. Lo bueno es que nos hicieron el gol, nos reordenamos y no perdimos la cabeza. Fue un partido de sacrificio en la altura, se hizo un esfuerzo grande y esto no termina hoy”, comenzó diciendo el DT.

En esa línea, añadió: “Nosotros en base al sacrificio nos llevamos este empate y estamos conscientes que ahora tenemos la vuelta y es donde tenemos que acelerar”.

Consultado sobre por qué el equipo no logra ganar hace bastante tiempo, López lanzó que “Es algo distinto porque el partido no se terminaba hoy. Si nosotros hubiésemos ganado 1-0 hoy no teníamos nada en la mano, igual faltaba la vuelta. Es distinto a lo que ocurre en el campeonato, donde estamos al debe en los resultados“.

Finalmente, cerró diciendo que “nosotros tenemos que mejorar en tratar de cerrar los partidos, porque íbamos ganando y deberíamos haberlo cerrado, quizás no en la llave, pero si en estos 90 minutos”.