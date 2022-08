¿Nuevo compañero para Alexis?: Olympique de Marsella negocia el fichaje de futbolista de la Serie A

Olympique de Marsella fue protagonista de uno de los grandes fichajes del actual mercado de pases de la Ligue 1 con la llegada del chileno Alexis Sánchez. Ahora, el club del tocopillano buscaría seguir reforzándose para los desafíos de la temporada 2022/23, en la que disputarán la fase de grupos de la Champions League.

Según reportó el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en las transferencias europeas, el OM está en conversaciones con el Atalanta para contratar al mediocampista ucraniano Ruslan Malinovskyi.

Excl: Olympique Marseille are in talks to sign Ruslan Malinovskyi. Ukrainian midfielder wants a new challenge, as OM are negotiating with Atalanta and player side 🚨🔵🇺🇦 #OM #TeamOM

Cengiz Ünder can be included in the deal, as part of the negotiation – still in discussion. pic.twitter.com/75AQBsT6tK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2022