El volante y goleador de Coquimbo Unido, Joe Abrigo, analizó con Los Tenores el momento del cuadro pirata, que volvió a ganar en el Campeonato Nacional 2022 luego de haber sumado dos derrotas consecutivas, por lo cual además fue escogido la figura en el Futbolómetro.

“Feliz por eso y lograr un triunfo importantísimo para nosotros, para salir del fondo”, planteó el jugador de 27 años, que aseguró lo complejo que han sido las últimas semanas, considerando que siguen en zona de descenso directo.

“Es complicado, son momentos muy tensos, donde un error nos puede complicar aún más de lo que ya estamos. También se vive en los entrenamientos, aunque el grupo hace todo más ameno fuera de la cancha”, explicó Joe Abrigo, que valoró el aporte del nuevo técnico, Fernando Díaz.

“Estas últimas dos semanas hemos logrado tener un orden como equipo, nos ha hecho énfasis en eso. El camino que vamos a tomar es principalmente defender, aceptar que esta idea es la que nos permitirá salvarnos de la B“, aseguró quien valoró el estilo del DT nacional para remarcar su idea.

“Con su humor, nos pidió que dejáramos de mandarnos cagadas y que nos ordenemos en la zona defensiva. Arriba tenemos armas para contragolpear de buena manera, con punteros rápidos y Jeraldino que aguanta todo arriba. El profe fue claro en eso, ha hecho mucho trabajo atrás era nuestro principal déficit”, sostuvo el volante de Coquimbo Unido.

Joe Abrigo y su presente en Coquimbo Unido

Con 12 goles y 5 asistencias, el jugador busca dejar atrás un 2021 que lo tuvo con una baja participación en Unión Española luego de haber sido figura en la histórica participación de los piratas cuando llegaron a las semifinales de Copa Sudamericana.

“En la última fecha me corté el ligamento del tobillo y se me dio la opción de jugar en Unión Española. Me afectó no poder jugar, era mi sueño hacerlo ahí. Pellicer me dijo que me iba a esperar, pero se fue antes de tiempo y César Bravo me dijo que no contaba conmigo“, remarcó quien confía en tener una opción a futuro en La Roja con su rendimiento en el Campeonato Nacional 2022.

“Todos se merecen un espacio en la selección chilena cuando están bien, es un sueño estar pero no porque lo diga va a pasar. Espero que pase de todas formas”, recalcó quien, además, mira de reojo el calendario del cuadro de la Cuarta Región, donde en dos fechas más visitarán a la U de Chile.

“El clásico universitario va a marcar mucho, si no logran un buen resultado van a tener más presión de la que nosotros tenemos. Tendremos que hacer un partido muy táctico y ordenado para obtener el resultado que queremos”, sentenció.