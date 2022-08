Llamado desde Francia: Niza realiza oferta formal por el pase de Ben Brereton

En medio de su presente goleador, donde ha anotado en los últimos dos partidos por el Blackburn Rovers, Ben Brereton sigue despertando el interés de clubes en Europa, situación que traspasó los límites del fútbol inglés.

Todo considerando que, según información de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el Niza de Francia acercó formalmente una propuesta por el traspaso del atacante nacional por un monto cercano a los 10 millones de euros.

El interés del elenco francés por Ben Brereton surge en las últimas horas como un “plan B”, pues la primera chance que tenían, la de Edinson Cavani, no se les dará pues el uruguayo planteó su intención de jugar en España.

Excl: OGC Nice have submitted an opening proposal for Ben Brereton Díaz. Bid worth 10m to open talks with Blackburn. 🚨🇨🇱 #OGCNice

No updates on Edinson Cavani as his priority is La Liga since February – talks now on for Brereton Díaz. pic.twitter.com/er4gklsNek

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2022